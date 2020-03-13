Обвиняемый в убийстве сибиряк семь лет прятался в тайнике на балконе

В Красноярском крае обвиняемый в двойном убийстве мужчина семь лет прятался от полицейских в тайнике на балконе, сообщает « ТВК Красноярск ».

По версии следствия, 39-летний житель Ачинска Александр незаконно приобрел оружие и убил двух человек путем взрыва.

Суд прошел в 2013 году, мужчине назначили принудительное лечение в психиатрической больнице. Однако на заседание суда он не явился, а позже был объявлен в розыск.

Ночью 8 марта 2020 года полицейские провели обыск в доме родственников Александра, где на балконе нашли тайник, а в нем — обвиняемого. Его сестра отметила, что еще вечером 7 марта брат сказал, что устал и решил сдаться.

Об этой истории в 2018 году подробно рассказало «Радио Свободы», выяснив, что следствие увидело в пытках государственную тайну.

«Доведенный до сумасшествия пытками при допросах и оправданный первым судом», — рассказывает издание о красноярце.

По мнению родственников, именно из-за пыток у мужчины появились проблемы с психикой.

Семья подсудимого и адвокат несколько лет пытаются добиться расследования пыток. Дело возбудили, но разбирательство идет крайне медленно — подозреваемых нет до сих пор.

Сейчас Александр помещен под стражу до исполнения решения суда о принудительном лечении.