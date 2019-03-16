Обвиняемого в миллиардной взятке депутата Госдумы не стали арестовывать

СКР обратился в Ленинский суд Екатеринбурга с ходатайством об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова. Народного избранника и члена «Справедливой России» обвинили в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей. Однако под стражу его не взяли.