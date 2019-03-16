Обвиняемого в миллиардной взятке депутата Госдумы не стали арестовывать

Парламентария лишили депутатской неприкосновенности еще в декабре, а 15 марта задержали. Адвокат депутата Игорь Трунов заявил ТАСС, что Белоусова вызвали на допрос, а затем повезли в суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения. Он также сообщил, что его подзащитный не признает вину в получении взятки.
Следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать СК два имеющихся у него заграничных паспорта, систематически срывал следственные действия после возбуждения уголовного дела и не являлся на допросы по различным надуманным мотивам. Однако по итогам заседания судья Надежда Ханкевич постановила отказать в удовлетворении ходатайства. Депутат остался на свободе и, по словам его защитника, планирует вернуться в Москву и продолжить работу.
Следствие считает, что с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич (находится в розыске) и депутат Вадим Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей неофициального холдинга «Автобан» взятку в размере более 3,25 млрд рублей.
Руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов ранее защищал Белоусова и говорил ою отсутствии оснований для лишении депутата неприкосновенности.
58-летний Вадим Белоусов является членом комитета Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям, а также совладельцем ОАО «Макфа».