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Жизнь

Обвиняемого в миллиардной взятке депутата Госдумы не стали арестовывать

СКР обратился в Ленинский суд Екатеринбурга с ходатайством об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова. Народного избранника и члена «Справедливой России» обвинили в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей. Однако под стражу его не взяли.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Парламентария лишили депутатской неприкосновенности еще в декабре, а 15 марта задержали. Адвокат депутата Игорь Трунов заявил ТАСС, что Белоусова вызвали на допрос, а затем повезли в суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения. Он также сообщил, что его подзащитный не признает вину в получении взятки.

Следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать СК два имеющихся у него заграничных паспорта, систематически срывал следственные действия после возбуждения уголовного дела и не являлся на допросы по различным надуманным мотивам. Однако по итогам заседания судья Надежда Ханкевич постановила отказать в удовлетворении ходатайства. Депутат остался на свободе и, по словам его защитника, планирует вернуться в Москву и продолжить работу.

Вадим Белоусов.
Вадим Белоусов.
spravedlivo.ru

Следствие считает, что с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич (находится в розыске) и депутат Вадим Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей неофициального холдинга «Автобан» взятку в размере более 3,25 млрд рублей.

Руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов ранее защищал Белоусова и говорил ою отсутствии оснований для лишении депутата неприкосновенности.

58-летний Вадим Белоусов является членом комитета Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям, а также совладельцем ОАО «Макфа».

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