Обвиняемого в терроризме 14-летнего подростка отправят в сибирскую психбольницу

В Красноярском крае завершено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, совершившего преступления против общественной безопасности, сообщает региональный СК.

14-летнего подростка обвинили по нескольким статьям — «приготовление к террористическому акту», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «незаконное изготовление взрывных устройств» и «незаконное хранение огнестрельного оружия».

«В январе 2020 года у несовершеннолетнего возник преступный умысел на совершение в апреле 2020 года в Красноярске террористического акта с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья», — рассказали в ведомстве.

Подросток нашел инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил и изготовил. После он все спрятал в надворной постройке, принадлежащей его отцу.

В ходе обыска у мальчугана изъяли самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему.

Подростку провели психолого-психиатрическую экспертизу и выявили психическое заболевание.

«В связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа», — отметили в СК.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.