Обязательная вакцинация официально стартовала в Алтайском крае

Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.
Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:
- торговля и общепит,
- образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,
- ЖКХ и энергетика,
- банки и услуги связи,
- санатории и туруслуги,
- общественный транспорт и такси,
- бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,
- муниципальная и госслужба,
- полиция, Росгвардия и МЧС.
До 22 августа сотрудникам в этих областях нужно сделать первую прививку, до 19 сентября — вторую.
Работодатель будет нести ответственность за исполнение постановления.