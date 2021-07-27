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Жизнь

Обязательная вакцинация официально стартовала в Алтайском крае

27 июля официально вступило в силу постановление о проведении в Алтайском крае профилактических прививок против COVID-19 для отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.

Вакцинация.
Вакцинация.
zdravalt.ru

Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:

  • торговля и общепит,
  • образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,
  • ЖКХ и энергетика,
  • банки и услуги связи,
  • санатории и туруслуги,
  • общественный транспорт и такси,
  • бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,
  • муниципальная и госслужба,
  • полиция, Росгвардия и МЧС.

До 22 августа сотрудникам в этих областях нужно сделать первую прививку, до 19 сентября — вторую.

Работодатель будет нести ответственность за исполнение постановления.

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