Обязательную вакцинацию вводят в Алтайском крае

Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала постановление о введении в регионе обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, пишет « Толк ».

Охват прививками, по ее данным, составляет 40% взрослого населения от подлежащего вакцинации, этого недостаточно.

«Мы проанализировали ситуацию, охват вакцинацией, особенного контингента из групп особого риска. И я подписала постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан», — сообщила она.

Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:

торговля,

общепит,

образование,

здравоохранение,

соцзащита,

ЖКХ,

энергетика,

банки,

услуги связи,

санатории и туруслуги,

общественный транспорт ( в том числе такси),

в том числе такси), оказание бытовых услуг,

оказание спортивно-оздоровительных услуг,

муниципальная и госслужба,

полиция , Росгвардия , МЧС,

Росгвардия МЧС, МФЦ.

До 22 августа сотрудникам в этих областях нужно сделать первую прививку, до 19 сентября — вторую.

Постановление вступит в силу 27 июля.

Студентов обязательная вакцинация не касается.