Обязательную вакцинацию вводят в Алтайском крае

Охват прививками, по ее данным, составляет 40% взрослого населения от подлежащего вакцинации, этого недостаточно.
«Мы проанализировали ситуацию, охват вакцинацией, особенного контингента из групп особого риска. И я подписала постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан», — сообщила она.
Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:
- торговля,
- общепит,
- образование,
- здравоохранение,
- соцзащита,
- ЖКХ,
- энергетика,
- банки,
- услуги связи,
- санатории и туруслуги,
- общественный транспорт (в том числе такси),
- оказание бытовых услуг,
- оказание спортивно-оздоровительных услуг,
- муниципальная и госслужба,
- полиция, Росгвардия, МЧС,
- МФЦ.
До 22 августа сотрудникам в этих областях нужно сделать первую прививку, до 19 сентября — вторую.
Постановление вступит в силу 27 июля.
Студентов обязательная вакцинация не касается.