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Жизнь

Обязательную вакцинацию вводят в Алтайском крае

Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала постановление о введении в регионе обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, пишет «Толк».

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Охват прививками, по ее данным, составляет 40% взрослого населения от подлежащего вакцинации, этого недостаточно.

«Мы проанализировали ситуацию, охват вакцинацией, особенного контингента из групп особого риска. И я подписала постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан», — сообщила она.

Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:

  • торговля,
  • общепит,
  • образование,
  • здравоохранение,
  • соцзащита,
  • ЖКХ,
  • энергетика,
  • банки,
  • услуги связи,
  • санатории и туруслуги,
  • общественный транспорт (в том числе такси),
  • оказание бытовых услуг,
  • оказание спортивно-оздоровительных услуг,
  • муниципальная и госслужба,
  • полиция, Росгвардия, МЧС,
  • МФЦ.

До 22 августа сотрудникам в этих областях нужно сделать первую прививку, до 19 сентября — вторую.

Постановление вступит в силу 27 июля.

Студентов обязательная вакцинация не касается.

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