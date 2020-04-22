Во время акции FUT Birthday игроки получили достаточно много интересных персонажей с запредельными статами. Портал ODDS разбирает ценность бразильского полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты и сравнивает его с Неймаром.

Источник: odds.ru

Общие характеристики Дугласа Косты в FIFA 20

рейтинг — 8,5/10

скорость — 10/10

пас — 8/10

удар — 9/10

дриблинг — 10/10

Карточка Дугласа Косты всегда популярна на старте игры и есть практически у любого игрока. Шутка ли, бразилец по национальности, да еще и играет в Серии А, где можно сколотить бюджетный состав, который будет еще и играбельным. Но со временем Коста просто забывается, появляются другие ребята, которым отдают место в стартовом составе.

На сей раз EA решили исправить это, включив игрока в FUT Birthday. Ну, а делов? Нарисовали крутые статы, добавили пятую звездочку на слабую ногу и создали крутого конкурента Неймару и отличный линк для Криштиану Роналду. При этом ценник у Косты ниже, чем у более именитого соотечественника.

Ощущения в игре

В атаке

Поскольку встроить в свой основной состав Дугласа Косту я не имею ни возможности ни средств, ни желания, то поделюсь ощущениями от игры в драфте. Восьми матчей для полноты картины хватило с лихвой. Тем более что и химия у него была под десятку, что немаловажно. Ну и стиль сыгранности — «Катализатор».

Бегает очень быстро (скорость 98/95). Даже базовая версия Косты умеет улетать от защитников соперника, а эта вовсе напоминает ракету на прямой. Нет проблем с маневренностью. Все в этом плане очень круто. Умеет очень резко останавливаться, протискиваться по лицевой в штрафную и скидывать мяч под удар. Пресловутый Scoop turn в его исполнении зачастую бывает смертелен в его исполнении.

Бьет также неплохо. Сила удара (99) прокачана максимально, что позволяет прошивать вратарей с края штрафной в ближний угол. Тут немаловажно, что Дуглас Коста левша. Опасен он и за пределами штрафной. Подкрутка (90) и дальние удары (94) отличной работают. Приходилось его использовать и на правом фланге, так что с левой результативно закрутить в дальний угол несколько раз получилось. С правой же, несмотря на пять звезд на слабой ноге, есть проблемы. У того же Гризманна в этом плане все намного круче.

На этом, к сожалению, все достоинства бразильца закачиваются. Но согласитесь, что и это немало. Из претензий у меня к нему то, что его абсолютно нельзя использовать на фланге. Во-первых, навесы с края добираются до адресата раз или два из десяти. То же самое касается и прострелов. Дальние передачи вовсе больная тема. Перевод с фланга на другой практически обречен на провал. Можно, конечно, переставить Косту в центр, что опять же было испробовано, но там он проигрывает защитникам в силе.

В защите

Следует поговорить и о ощущениях от игры против бразильца. Благо, карточка популярна, и встретить Дугласа Косту у соперников несложно. Соответственно, если помните, на правом фланге обороны у меня располагается Эктор Бельерин. Испанец как раз очень эффективен против Косты. Во-первых, он не дает ему разбежаться, а в случае с хорошим коннектом может еще и догнать. Оттеснить от мяча тоже не составляет труда. Главное тут — не отдать позицию при входе в штрафную.

Лично мне это удавалось более или менее стабильно. В целом за 10−15 матчей, что пришлось играть против него, получил два гола в свои ворота и позволил одну результативную передачу.

Влияние

По сути серьезного влияния на игру Коста не окажет. А вот если выпустить на замену во втором тайме, то может стать серьезной занозой в одном месте. Когда защитники и опорники устали, то Дуглас Коста на раз два убежит от них. Можно назвать его улучшенной версией Адамы Траоре. У бразильца лучше пас и удар.

Но на роль игрока стартового состава он не потянет в серьезных матчах. Слишком мал параметр стабильности (83), нет силы (70), а завершение (75) может стать очень большой проблемой, несмотря на все нарисованные статы.

Стоимость на рынке

На момент написания материала Дуглас Коста стоит 428 тысяч. Стоит он своих денег? Да, но с натягом, учитывая, что за Неймара придется отвалить лишь на 100к больше. А с ним Косту сравнивать никак нельзя. Это игроки совершенно разных весовых категорий. Но, как говорится, у каждого свой игровой стиль, и Дуглас Коста с Неймаром у разных игроков могут решать кардинально разные задачи.

Если вам нужен простой бегунок, то Дуглас Коста — идеальный вариант.

Итог

Причина того, что я больше склоняюсь к Неймару, в его способности решать игру. Это называется gamechanger. Так вот, Дуглас Коста не настолько заскриптован. У него не остается мяч после того, как его отобрал защитник. Он хуже ставит корпус, менее стабилен в завершении, а вот Неймар совершенно другой.

Плюс у капитана сборной Бразилии есть удар внешней стороной стопы, что в разы повышает его эффективность. Те же пять звезд финтов, те же пять звезд на слабой ноге. Ну, а особый Rainbow flick, который есть только у него, вовсе выводит его из ряда стандартных игроков.

Исходя из этого, я бы не тратил средства на Дугласа Косту. Я остановлю выбор на Неймара, но, повторюсь, каждый решает свои внутриигровые задачи.