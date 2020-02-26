Обзор нового закона о бесплатном питании в школе

Новый закон о бесплатном питании в школе 2020 года закрепляет понятийный аппарат, права учащихся и обязанности учебных заведений в сфере предоставления качественного и здорового питания. Согласно проекту правового акта, необходимость обеспечения учащихся начальных классов бесплатным горячим завтраком касается всех школ вне зависимости от региона. Однако на практике получать бесплатное питание в начальной школе в сентябре 2020 года будут далеко не все школьники, некоторые ученики уже получают его еще до вступления федерального закона в силу.

Справка: 18 февраля 2020 г. Госдума приняла окончательную версию законопроекта. Для того чтобы он вступил в силу, необходимо получить одобрение Совета Федерации, подпись президента и дождаться официальной публикации полного текста.

Основные положения закона

Предоставление бесплатного горячего питания школьникам младших классов ( с 1-го по 4-й класс). Законодательное закрепление терминологической базы , связанной с качеством продуктов. ( Вводятся понятия здорового и горячего питания , пищевой ценности продукта и т. д.) Установлены принципы здорового питания. Зафиксирована необходимость повышенного контроля за обращением продуктов на территории РФ. Установлены новые требования к производству продуктов для детей , запрет на использование пищевых добавок , химикатов и сырья , полученного с применением ГМО.

Важно: вносятся изменения в законы «Об образовании в РФ» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Горячее питание: из чего состоит , кому и когда положено

Данный термин впервые применяется на законодательном уровне и означает здоровое питание, состоящее из одного или двух горячих блюд в зависимости от приема пищи. Здоровое питание должно соответствовать принципам сбалансированности и безопасности, а также способствовать физическому и интеллектуальному развитию.

Что конкретно будет входить в качественное меню школьников, в законе не прописано. Эта информация должна появиться на официальном сайте каждого учебного заведения, чтобы родители могли в режиме свободного доступа ознакомиться с рационом детей.

Справка: в случае, если отдельные ученики по состоянию здоровья придерживаются особой диеты (например из-за гастрита или диабета), для них должно быть разработано отдельное меню.

Периодичность предоставления горячих приемов пищи — не менее одного раза в день. Законом не установлено, что будет предложено ученикам: завтрак и/или обед. Вероятно, данный вопрос будет решаться на уровне образовательного учреждения в зависимости от того, в какую смену учатся школьники. В горячий прием пищи в обязательном порядке должно входить минимум одно горячее блюдо и напиток.

Кто будет платить за питание?

Согласно законотворческой инициативе, изложенной в проекте нового закона о школьном питании в России, продукты для учеников младших классов будут предоставлены на безвозмездной основе. Бесплатный характер касается каждого ученика вне зависимости от наличия какой-либо льготы, предусмотренной, например, для многодетной семьи. Для финансирования предлагается использовать как федеральный, так и региональные бюджеты. Бесплатное оснащение продуктами предусмотрено для государственных школ, правовые нормы не касаются частных образовательных учреждений.

Справка: на реализацию законопроекта предстоит выделить 21 миллиард руб. в 2020 г., в следующем году цифра будет увеличена вдвое.

Когда закон начнет работать?

Нормы закона должны применяться с сентября 2020 г. в школах, где с технической точки зрения допустимо организовать горячее питание учеников. Учебным заведениям, где отсутствует должное оснащение, например нет оборудования, инвентаря и системы снабжения продуктами, на реализацию правовых норм предоставлено 3 года. Таким образом, на территории всей страны закон заработает в сентябре 2023 г.

Справка: в некоторых регионах (Москва, Чукотка, Коми) действуют региональные нормы, устанавливающее бесплатное горячее питание для школьников.

История принятия

Сентябрь 2019 г. — внесение документа на рассмотрение в Госдуму. Октябрь 2019 г. — принятие в первом чтении. Утвержденная версия документа не предусматривала безвозмездного предоставления продуктов. В тексте содержался обновленный понятийный аппарат , сформулированы требования к организации школьного питания в России. 15 января 2020 г. — послание президента Федеральному Собранию , в рамках которого он подчеркнул необходимость ввести бесплатное горячее питание для младших школьников. Таким образом , озвученная инициатива В. В. Путина позволила ускорить процесс рассмотрения проекта. Февраль 2020 г. — принятие во втором и третьем чтениях.