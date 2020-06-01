Очаг жары. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне

Как передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, среднемесячная температура на большинстве территории страны в июне будет около нормы.
«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — рассказал эксперт.
Также согласно прогнозу Росгидромета, на территории Сибири в июне ожидается высокая пожароопасность.
Повышенное количество осадков
Ранее Гидрометцентром России был опубликован вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2020 года. Согласно этим данным, в Алтайском крае не ожидалось серьезных температурных аномалий.
При этом часть нашего региона была включена в зону повышенного количества осадков.