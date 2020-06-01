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Жизнь

Очаг жары. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне

Алтайский край, как и соседние регионы Западной Сибири, окажутся в «очаге жары» в июне — таков предварительный прогноз погоды на первый летний месяц от Гидрометцентра России.

Жара.
Жара.
Михаил Хаустов

Как передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, среднемесячная температура на большинстве территории страны в июне будет около нормы.

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — рассказал эксперт.

Также согласно прогнозу Росгидромета, на территории Сибири в июне ожидается высокая пожароопасность.

Повышенное количество осадков

Ранее Гидрометцентром России был опубликован вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2020 года. Согласно этим данным, в Алтайском крае не ожидалось серьезных температурных аномалий.

При этом часть нашего региона была включена в зону повышенного количества осадков.

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