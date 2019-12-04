«Очень неожиданно»: губернатор Томенко со сцены душевно прочел поэму

3 декабря вместе с полпредом президента в Сибири Сергеем Меняйло губернатор края возложил цветы к Мемориалу Славы, а потом участники проекта «Победа в каждом из нас» организовали литературно-музыкальный вечер, посвященный памятной дате.
Подписчики признали, что неожиданное выступление губернатор достойно уважения и многие выразили Виктору Томенко благодарность.
«Великолепно прочли! Задело!», — пишет один из комментаторов.
Томенко и стихи
Еще в период губернаторской гонки стало известно, что Виктор Томенко любитель поэзии. В Красноярском крае он часто наизусть читал Пушкина на публичных мероприятиях.
В Алтайском крае во время конференции Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья Томенко прочитал отрывок из поэмы Александра Пушкина «Домик в Коломне».