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4 декабря -1°C

«Очень неожиданно»: губернатор Томенко со сцены душевно прочел поэму

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на мероприятии ко Дню Неизвестного солдата прочитал поэму «Снегопад» Давида Самойлова. Видео появилось в Instagram-аккаунте главы региона. Многие подписчики остались под впечатлением.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

3 декабря вместе с полпредом президента в Сибири Сергеем Меняйло губернатор края возложил цветы к Мемориалу Славы, а потом участники проекта «Победа в каждом из нас» организовали литературно-музыкальный вечер, посвященный памятной дате.

Подписчики признали, что неожиданное выступление губернатор достойно уважения и многие выразили Виктору Томенко благодарность.

«Великолепно прочли! Задело!», — пишет один из комментаторов.

Томенко и стихи

Еще в период губернаторской гонки стало известно, что Виктор Томенко любитель поэзии. В Красноярском крае он часто наизусть читал Пушкина на публичных мероприятиях.

В Алтайском крае во время конференции Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья Томенко прочитал отрывок из поэмы Александра Пушкина «Домик в Коломне».

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