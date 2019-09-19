Очень толстый кот Степан из Бийска покоряет интернет

Несколько алтайских СМИ рассказали историю очень толстого кота Степана, который живет в Бийске. Животное весит 20 кг, ему 11 лет. Кот живет у 81-летней пенсионерки Валентины Александровны. Видеоролики о нем собирают много просмотров в соцсетях.

Хозяйка кота уверяет, что он ест немного, а большой вес у него из-за породы — его отец тоже был крупным, пишет «АиФ-Алтай».

Как толстый кот Степан из Бийска стал звездой

Степан стал звездой интернета еще в 2016 году, когда прохожая сняла его на видео. В ролике кот вальяжно сидит на деревянной дворовой скамейке. Он набрал 1,5 млн просмотров на YouTube.

После этого пенсионерку звали на телевидение в Москву. Она отказалась ехать — побоялась, что здоровья не хватит носить 20-килограммового кота по аэропорту.

Очень толстый кот Степан из Бийска. Скриншот YouTube

Пожилая женщина призналась, что кот отличается исключительно добрым нравом — никогда не выпускает когтей. И даже к незнакомым людям относится с исключительным добродушием. Если кто-то хочет его почесать — Степан не сопротивляется, а напротив, переворачивается на спину и подставляет живот.

Как очень толстого кота Степана пытались украсть

Кот на своей шкуре испытал издержки славы, дружелюбия и неординарной внешности — его трижды пытались похитить. Один раз спасла внучка, которая заметила, как незнакомые люди понесли Степана к машине, и позвала бабушку. Вдвоем они сумели отстоять животное.

В другой раз похищение кота состоялось, но дети Валентины Александровны нашли питомца и вернули его домой. А в третий раз украденный кот сам сбежал от похитителей и нашел дорогу домой.

По словам пенсионерки, кот стал для нее как ребенок и родной человек, и разлука с ним для нее стала бы трагедией.