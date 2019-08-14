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15 августа
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Жизнь

Очередная аномалия. Молния 48 раз ударила на Северном полюсе

В районе Северного полюса прошла аномальная гроза, во время которой молния при нехарактерных климатических условиях ударила 48 раз. Это зафиксировала Национальная метеорологическая служба США, пишет «Российская газета».

Непогода. Шторм и молнии.
Непогода. Шторм и молнии.
СС0

Ученые зафиксировали десятки ударов молнии примерно в 480 км от Северного полюса. Для метеорологов явление стало настоящей загадкой.

Дело в том, что для удара молнии требуются условия атмосферной нестабильности. Такое возможно, когда холодный и сухой воздух располагается над слоем более теплого и влажного. В северных широтах это явление не наблюдается, поскольку теплый и влажный «низовой» воздух там не появляется.

Несмотря на это, 48 ударов молнии было зафиксировано сетью Vaisala GLD360. Она использует технологию GPS. Ее радиоприемники способны улавливать мощные вспышки на расстоянии до 10 тысяч км, включая самые отдаленные районы Арктики.

По мнению ученых, аномальная северная гроза может быть тревожным признаком изменения климата. Возможно, свою роль сыграла необычайно теплая погода, установившаяся в Арктике, а также набирающий скорость процесс таяния льдов.

Даниэль Суэйн,
специалист по климату из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе:

Этот год выдался необыкновенным, он принес необычайное лето на Крайний Север. В Арктике происходят странные вещи, и аномальная молния — это еще одна странность, которую нужно добавить в растущий список.

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