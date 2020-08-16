Очередная аномалия: на Алтае в третий раз расцвел маральник

Отмечено, что летом эти цветы редко распускаются повторно — обычно это происходит осенью.
«Кусты с распустившимися цветками можно увидеть в предгорьях. Удивительно то, что повторно маральник зацвёл именно летом», — написали в посте в группе правительства.
Однако и этой весной маральник зацвел на две недели раньше. А его второе цветение заметили в конце июля.
Напомним, что это не единственная природная особенность этого лета. Так, конце июля барнаульцы заметили, что в городе снова распустили цветы черемуха, шиповник, садовая земляника и даже картошка.