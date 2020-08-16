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Жизнь

Очередная аномалия: на Алтае в третий раз расцвел маральник

Очередную природную аномалию заметили в предгорьях Алтая — там снова расцвел рододендрона Ледебура или маральник, сообщает региональное правительство.

На Алтае в третий раз за сезон расцвел маральник
На Алтае в третий раз за сезон расцвел маральник
Дарья Борисенко, Валерий Степанюк / «Алтайтурцентр»

Отмечено, что летом эти цветы редко распускаются повторно — обычно это происходит осенью.

«Кусты с распустившимися цветками можно увидеть в предгорьях. Удивительно то, что повторно маральник зацвёл именно летом», — написали в посте в группе правительства.

Однако и этой весной маральник зацвел на две недели раньше. А его второе цветение заметили в конце июля.

Напомним, что это не единственная природная особенность этого лета. Так, конце июля барнаульцы заметили, что в городе снова распустили цветы черемуха, шиповник, садовая земляника и даже картошка.

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