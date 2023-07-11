Очередная фура едва не развалилась, проехав ограничитель перед Старым мостом

Большегруз проехал под ограничителем перед Старым мостом в Барнауле ночью 11 июля, сообщают очевидцы в Telegram-канале " В курсе 22 ".

Грузовик преодолел препятствие, но не без повреждений.

Водитель заметил разваливающийся прицеп фуры и остановился. Однако что предпринял нарушитель - неизвестно.

Ограничитель в этом месте нужен, чтобы тяжеловесные автомобили не ездили по старому коммунальному мосту.

Однако водители грузовых машин регулярно пытаются обойти запрет на проезд. Так, 3 июля километровые пробки образовались на въезде в Барнаул из-за разбившейся на ограничителе фуры.

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