Очередной блогер прошелся по Барнаулу и посоветовал не выбирать этот город для жизни

Внимание блогера привлекла лестница в Нагорный парк, «барнаульский Арбат», местная архитектура. Как пишет «Банкфакс», пешеходную Мало-Тобольскую он назвал «многолюдной студенческой улицей», хотя за время прогулки встретил там всего пару пешеходов.
Студент выразил благодарность администрации Барнаула и назвал их «большими молодцами» за успешное сохранение исторических зданий, но посетовал, что многие старинные дома на ул. Анатолия выставлены на продажу и могут попасть под снос.
В итоге он сделал вывод, что «будет намного лучше, если вы выберете какой-нибудь другой российский вуз и другой город, находящийся в западной части страны: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Урал, но не Сибирь! Здесь очень холодно, и зимой здесь делать абсолютно нечего — скукотища!».
Ранее другой блогер-урбанист Алексей Мюцентендлер в видео «Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь» раскритиковал город за провинциальность.