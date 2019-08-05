Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Очередной блогер прошелся по Барнаулу и посоветовал не выбирать этот город для жизни

Студент-блогер из Таджикистана снял ролик о жизни в Барнауле. В видео он рассказал прогулялся по главным достопримечательностям краевой столицы и рассказал о регионе. Благоустройство города он оценил высоко, но все же посоветовал не выбирать Барнаул для жизни.

Вид на Барнаул.
Вид на Барнаул.
Анна Зайкова

Внимание блогера привлекла лестница в Нагорный парк, «барнаульский Арбат», местная архитектура. Как пишет «Банкфакс», пешеходную Мало-Тобольскую он назвал «многолюдной студенческой улицей», хотя за время прогулки встретил там всего пару пешеходов.

Студент выразил благодарность администрации Барнаула и назвал их «большими молодцами» за успешное сохранение исторических зданий, но посетовал, что многие старинные дома на ул. Анатолия выставлены на продажу и могут попасть под снос.

В итоге он сделал вывод, что «будет намного лучше, если вы выберете какой-нибудь другой российский вуз и другой город, находящийся в западной части страны: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Урал, но не Сибирь! Здесь очень холодно, и зимой здесь делать абсолютно нечего — скукотища!».

Ранее другой блогер-урбанист Алексей Мюцентендлер в видео «Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь» раскритиковал город за провинциальность.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость