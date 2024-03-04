Очередной сбой произошел в Telegram

У некоторых пользователей в РФ не грузятся медиафайлы и сообщения.
Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы (1449), Санкт-Петербурга (104), Ижевска и Республики Удмуртия (56).
Многие отметили, что приложение не работает без подключенного VPN.
Ранее массовый сбой Telegram фиксировали 27 февраля. Тогда не работали и другие приложения. Но интереснее всего то, что после сбоя начал работать запрещенный и заблокированный в России Instagram*. Правда, спустя час он снова не открывался без VPN.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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