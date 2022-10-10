10 октября
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Жизнь

Очередную свалку нашли в алтайском лесу

Свалку из вещей, ботвы и коробок нашли в алтайском лесу. Фото и видео опубликовали в Barnaul 22.

Свалка в Барнауле.
Свалка в Барнауле.
Barnaul 22.

«Очередное свинство рядом с садоводством Сосняк, со стороны Зудилово», — написали авторы видео в паблике.

В мусоре нашли сгоревшие вещи. Есть мнение, что свалку устроили погорельцы.

Ранее из барнаульского леса вывезли целый КамАЗ мусора.

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