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Жизнь

«Очернил великой праздник»: депутат Мизулина объяснила, почему Моргенштерн признан иноагентом

06 мая Минюст России признал шоумена и рэпера Алишера Моргенштерна иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет Ura.ru.

Моргенштерн.
Моргенштерн.
Фото из соцсетей

«Блогер Моргенштерн внесен Министерством юстиции в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента. Велик символизм этого решения. Ведь принято оно накануне Дня Победы в отношении того, кто очернял наш великий праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

Ранее Мизулина заявила, что российский рэпер Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России. Об этом она сказала в интервью на YouTube на канале «А поговорить?».

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