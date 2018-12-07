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Жизнь
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Очевидец рассказал, как Розенбаум в самолете «откачал» женщину без сознания

Певец и медик по образованию Александр Розенбаум во время перелета из Москвы в Симферополь помог пассажирке, потерявшей сознание, сообщает «Интерфакс».

Александр Розенбаум.
Александр Розенбаум.
www.rozenbaum.ru

«На подлете к Симферополю одной из пассажирок в эконом-классе стало плохо, и она потеряла сознание. Среди пассажиров эконом-класса медиков не оказалось. На просьбу бортпроводников о помощи откликнулся Розенбаум, летевший в бизнес-классе. Музыкант сделал женщине искусственное дыхание», — рассказал журналист Константин Кнырик, летевший тем рейсом.

После приземления на полуострове женщину ее передали медикам.

Продюсер Розенбаума Белла Купсина подтвердила произошедшее. «Это правда, они летели на самолете, девушке стало плохо. Все хорошо закончилось, — сказала она. — Это счастье, что он находится в нужном месте в нужное время, Александр Яковлевич — врач и человек с большой буквы», — приводит ее слова ТАСС.

Представитель артиста добавила, что это не первый случай, когда ему «удается помочь людям, просто он не любит это афишировать».

Розенбаум в 1968—1974 годах учился в Первом медицинском институте в Ленинграде, где получил диплом врача-терапевта. После этого он работал в скорой помощи, пишет znak.com.

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