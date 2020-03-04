Очевидец трагедии в «Зимней вишне» рассказал суду об ошибке пожарных

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове стал одним из самых страшных в истории России. 25 марта в огне погибли 64 человека, 41 из них — дети. Очевидец трагедии Александр Ананьев, потерявший в пожаре трех дочерей, рассказал в суде об ошибках пожарных.

Прибывшие на тушение пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» спасатели во главе с Сергеем Гениным следовали указаниям человека в черной одежде. Был ли это охранник, потерпевший не знает — мужчина не предъявлял документов, а на одежде не было опознавательных знаков.

«Он четко произнес: „Я знаю, где очаг возгорания и могу вас до него провести“. Генин (пожарный, прим. ред.)… без промедления сказал ему: „Веди“. И они вместе, вместо того, чтобы побежать за мной, тут же развернулись и побежали по тому коридору», — сказал Ананьев в суде.

На данный момент Сергей Генин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Кемерово, обвиняется в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 3 статьи 293). По версии следствия, при пожаре он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к указанной очевидцем лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате пожарные потеряли время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей.