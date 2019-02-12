Барнаульцы сняли на видео, как ребенок бежал впереди трамвая

Скриншот с видео на канале на канале "Инцидент Барнаул" в youtube.com.

На кадрах видно, что мальчик бежит впереди трамвая. Очевидцы пишут, что ребенок хотел успеть на этот общественный транспорт, поэтому и пошел на риск. Когда трамвай стал приближаться, мальчик отошел в сторону и не пострадал.

Барнаульцы отмечают, что если бы мальчик споткнулся, трамвай бы не успел остановиться.

Госавтоинспекция Барнаула напоминает, что, согласно ПДД, пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам, чтобы не подвергнуть свою жизнь риску и не создать помехи в движении транспорта. Родителей просят провести с детьми профилактические беседы по соблюдению правил дорожного движения.