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Жизнь
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Очевидцы: в алтайском селе мужчина хотел расчистить озеро трактором и утопил машину

26 декабря в одном из озер Поспелихинского района утопили трактор. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что машина провалилась под лед водоема по вине председателя местного СПК «Путь Ленина».

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

По сведениям очевидцев, мужчина решил очистить трактором озеро от снега, чтобы покататься на коньках. Машина оказалась слишком тяжелой и ушла под воду.

Свидетели происшествия подчеркивают, что трактор стоит 4 миллиона рублей.

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