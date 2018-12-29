Очевидцы: в алтайском селе мужчина хотел расчистить озеро трактором и утопил машину

26 декабря в одном из озер Поспелихинского района утопили трактор. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что машина провалилась под лед водоема по вине председателя местного СПК «Путь Ленина».