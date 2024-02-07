Очки дополненной реальности от Apple почти за 1 млн рублей оказались очень хрупкими

В первую очередь он проверил прочность внешней полупрозрачной панели. Как раз в нее встроены камеры и сенсоры.
Блог выяснил, что пластик очков дополненной реальности очень хрупкий и легко царапается.
Нельсон протестировали прочность материала по шкале Мосса. Фронтальному стеклу Vision Pro он поставил второй уровень прочности. Это очень мало, так как передняя панель современных смартфонов имеет прочность шестого или седьмого уровня.
Отмечается, что в России очки от Apple стоят 900 тыс. рублей. Их уже раскупили.
Ранее сообщалось, что очки дополненной реальности от Apple вызвали привыкание.
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