Ситуация с гололедом на тротуарах Барнаула в середине марта складывается ужасно. Прохожие все чаще получают травмы на заледеневших городских дорогах. Рассказываем, куда обращаться и с кого спрашивать, если вы получили ушиб или перелом.

Пошаговая инструкция при травме на дороге:

1. Необходимо зафиксировать этот факт. Вызывайте скорую помощь, медработники отметят время происшествия и место. Можно также обратиться в ближайшую поликлинику или травмпункт.

Еще нужно составить акт о состоянии дороги, на которой произошло падение. Попросите свидетелей расписаться. Запишите ФИО и телефоны этих людей, они помогут при разбирательстве.

2. В медучреждении нужно попросить справку, в которой будет указано место, где была получена травма. Также заключение о телесных повреждениях. Чеки и квитанции на приобретенные лекарства и процедуры стоит сохранить.

3. Определить, кто отвечает за место, где произошла травма. Это может быть муниципальная дорожная организация или управляющая компания

4. Для получения компенсации необходимо написать претензию. Составляется она в двух экземплярах. Один вручается виновнику происшествия. Другой остается у пострадавшего. Также можно отправить заказное письмо с уведомлением и описью на случай утери.

5. Если виновник отказывается возмещать убытки, следует обращаться в суд. Для этого нужно составить иск, предоставить акт о состоянии дороги, справку о травме. Также привлечь свидетелей.

Гололед в Барнауле в феврале 2021-го года. Анна Зайкова.

Важный момент: если ответчиком по иску будет администрация муниципального образования, учреждения или прочая организация в которой вы не являлись потребителем, то при подаче иска нужно будет заплатить госпошлину.

Какой может быть сумма

Что касается размера компенсации, на которую могут рассчитывать пострадавшие от гололеда граждане, то это сложный вопрос.

Все зависит от степени повреждений, которые были получены и позиции суда. Но в российской практике имели место случаи, когда граждане через суд добивались в качестве возмещения десятков и сотен тысяч рублей.