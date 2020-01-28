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Одаренные алтайские школьники прошли в финал всероссийского конкурса

В Барнауле с 24 по 28 января подвели итоги всероссийского Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. Конкурс проходит в центре детского научного творчества «Наследники Ползунова», который работает при поддержке фонда и Сибирской генерирующей компании. Он расположен на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Среди финалистов 12 школьников из Бийска, Рубцовска и Барнаула.

Финал научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Финал научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Анна Зайкова.

Сотни учащихся 5−11 классов ещё в ноябре представили свои проекты на региональных отборочных этапах. До финала дошли 43 лучшие работы, в том числе образовательные компьютерные игры, экологические разработки, и другие проекты с потенциалом применения в сельском хозяйстве, медицине и промышленности.

Одиннадцатиклассник Марк Каширский из Барнаула разработал систему узнавания лиц на основе алгоритма Виолы-Джонса. Веб-камера его ноутбука четко определяет уже знакомых ей людей, а программа тут же поднимает перед ними импровизированный шлагбаум. Если вас нет в системе — путь закрыт. По словам Марка, его проект поможет усовершенствовать пропускную систему в вузах, школах и предприятиях.

Барнаульская школьница Дарья Вольвич разработала программу, которая поможет людям с ограниченными возможностями управлять компьютером с помощью движения глаз, а Константин Приходько и Яна Иванова рассказали, как получить «умные удобрения» из биоразлагаемых отходов. С другими проектами и их авторами можно ознакомиться на сайте Фонда.

По итогам конкурса Марк стал первым в номинации IT-проекты, Дарья заняла в ней же второе место.

В номинации инженерные проекты было выбрано четыре победителя: барнаулец Михаил Лисовой, который создал модель устройства для мониторинга технического состояния производственных объектов, и воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникуУм». Александр Есипов, Степан Большаков и Илья Гуркин представили жюри проект «Интеллектуальные модули связи и безопасности для рабочей каски «Умная каска».

Финал научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Финал научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Анна Зайкова.

Лучшими исследователями жюри признало Тимура Андрожейчока и Кирилла Романова из Невинномысска, Екатерину Шевелеву из кемеровского «УникУм», Никиту Корзиенко и Данилу Амелина из Новомосковска. Все ребята учатся в образовательных центрах, созданных Фондом Андрея Мельнгиченко.

По результатам ДНК эти дети поедут на турнир юных исследователей и изобретателей в США.

Справка

В 2017—2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

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