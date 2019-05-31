Одичавшая стая мангустов едва не снесла «кормильца» с едой

В заповеднике находится около 30 особей. В момент съемки все они были очень голодны, судя по скорости животных, несущихся за едой.
Один из сотрудников позвал мангустов на обед характерным звуком, пишет mail.ru.
Сотрудники Фонда дикой природы Харнаса (Намибия) сняли забавный ролик во время кормления мангустов.
В заповеднике находится около 30 особей. В момент съемки все они были очень голодны, судя по скорости животных, несущихся за едой.
Один из сотрудников позвал мангустов на обед характерным звуком, пишет mail.ru.
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