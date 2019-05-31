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Жизнь

Одичавшая стая мангустов едва не снесла «кормильца» с едой

Сотрудники Фонда дикой природы Харнаса (Намибия) сняли забавный ролик во время кормления мангустов.

Лес.
Лес.
СС0

В заповеднике находится около 30 особей. В момент съемки все они были очень голодны, судя по скорости животных, несущихся за едой.

Один из сотрудников позвал мангустов на обед характерным звуком, пишет mail.ru.

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