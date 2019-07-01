Один дома. В Барнауле проверили, открывают ли дети дверь незнакомым людям

«Открой дверь, это лифтер Сергей Волкович. У вас кто-то застрял в лифте», — с такой легендой актер «Первой театральной студии Барнаула» в костюме волка пытался уговорить детей открыть ему дверь в подъезд. Некоторым он обещал подарки, и это оказалось действенным. Трое из семи ребят, участвовавших в эксперименте, впустили незнакомца.

Зачем взрослые отправили к детям волка?

Организатором эксперимента «Серый волк на страже детской безопасности» стала компания «Дом.ru» при поддержке УМВД по Барнаулу. Ее специалисты решили таким необычным способом привлечь внимание общественности и СМИ к вопросам детской безопасности и новым технологиям, которые ее способны обеспечить.

Родители на время эксперимента выходили якобы по делам — в банк, ТСЖ или в магазин. Дети оставались одни в квартире.

Семилетний Вова, впустил волка в подъезд, когда тот на его вопрос «кто?», просто ответил: «Я». Затем мальчик, не задумываясь, открыл дверь.

Маму такое поведение сына сильно обеспокоило. «Я не знала, откроет он или нет. Конечно, я ему объясняла, что это опасно, нельзя открывать дверь незнакомым. Но такие разговоры были некоторое время назад, в последние дни мы эту тему не обсуждали», — сказала женщина.

Еще одна мама, чья девятилетняя дочка Катя участвовала в эксперименте, рассказала о недавнем неприятном случае. Девочка впустила в тамбур, а затем в квартиру нетрезвого мужчину, который пришел к соседям, а их не оказалось дома. Зато «испытание волком» она выдержала — герой сказок так и остался стоять за дверью.

Почему дети открывают дверь незнакомцам?

Приглашенный эксперт психолог Ирина Каменская объяснила, что дети открывают незнакомцам по разным причинам. Одна из них — сами родители учат «некритичному» послушанию. Дети не понимают исключений: если они безоговорочно слушаются родителей, бабушек и доверяют им, с большой вероятностью такой же подход будет распространяться и на всех остальных взрослых.

Еще одна причина — так называемое импульсное поведение, когда человек сначала делает, а потом думает. Оно свойственно детям и подросткам. Поэтому нелишним будет каждый раз уходя из дома напоминать «правила игры»: что можно, а что нельзя делать, пока вас нет рядом. Если ребенок их нарушает, то оставлять его одного пока не стоит.

Наиболее подвержены риску впустить незнакомого человека в квартиру дети шести-восьми лет. После этого возраста критичность мышления увеличивается.

В Барнауле проверили , открывают ли дети дверь незнакомым людям. Дмитрий Лямзин.

Стоит отметить, что больше половины ребят проявили в ходе эксперимента осмотрительность — не впустили волка и позвонили родителям. Один мальчик выпытал у него не только, зачем он пришел, но и имя, а потом позвонил папе и рассказал о неожиданном визите. Интересно, что его отец работает в полиции.

Кстати полицейские помогают родителям подготовить детей к потенциально опасным ситуациями. Они проводят профилактические мероприятия, разрабатывают и распространяют памятки, организуют лекции и выступления, как на родительских собраниях, так и перед школьниками, особенно перед учащимися начальных классов.

Как «умные» технологии повышают безопасность?

Половина семей, в которых проводился эксперимент, пользуются умным домофоном от «Дом.ru». Он отличается от обычных тем, что он подключен к интернету и оснащен видеокамерой. Управлять таким домофоном можно с экрана смартфона скачав специальное приложение.

Это удобное и недорогое решение, которое дает значительно больше информации и увеличивает безопасность. Пользователь получает оповещение, когда ему в квартиру кто-то звонит и может видеть лицо этого человека. И не важно, в какой точке мира он находится, главное, чтобы был доступ в интернет. Даже если ребенок остался дома один, вы увидите, кто пришел к вам домой.

В Барнауле проверили , открывают ли дети дверь незнакомым людям. Дмитрий Лямзин.

Камера домофона снимает в радиусе 10−15 метров около подъезда и записывает семи дневный архив, к которому есть доступ в приложении. Таким образом, повышается и безопасность дворов, ведь многие правонарушения происходят именно в придомовых территориях.

В 2019 году компания «Дом.ru» планирует установить умные домофоны почти в 700 подъездах Барнаула. В основном это новостройки, ведь современные застройщики понимают — в новых домах должны быть самые актуальные решения. Но такой домофон можно поставить в любом многоквартирном доме по заявке жителей.

Евгений Макагонов,

директор барнаульского филиала «Дом.ru»:

Люди в большинстве своем относятся к новым продуктам и услугам настороженно, все мы в этом смысле немного консервативны. Однако зачастую современные решения значительно лучше тех, что придумали 10−15 лет назад и отвечают сегодняшним потребностям и представлениям, например, о той же безопасности. С помощью нашего эксперимента мы хотели показать, как технологии упрощают контроль за безопасностью ребенка, который остался один дома.

Все дети, участвовавшие в эксперименте, все-таки получили от волка подарки и сфотографировались с ним на память, а их родители еще раз пообщались с психологом.

Жители Барнаула могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку «умного» домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию. Любой вопрос по установке домофонной панели можно задать, позвонив по телефону 594−670