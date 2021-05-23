Один из барнаульских пляжей не будет работать этим летом

«Решение принято в результате неблагоприятного стечения нескольких обстоятельств», — пояснила администратор пляжа в беседе с «Амителом».
Интересно, что «Водный мир» не прекращал работу даже в разгар пандемии.
Пляж «Водный мир» сообщил в соцсетях о своем закрытии на летний сезон 2021 года.
«Решение принято в результате неблагоприятного стечения нескольких обстоятельств», — пояснила администратор пляжа в беседе с «Амителом».
Интересно, что «Водный мир» не прекращал работу даже в разгар пандемии.
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