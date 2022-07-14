Один из богатейших людей мира решил передать свое состояние на благотворительность

Миллиардер Билл Гейтс планирует до конца своей жизни отдать все свое состояние собственному благотворительному фонду Gates Foundation, о чем сообщил в Twitter, пишут «Ведомости».

Так, в ближайший месяц Гейтс перечислит 20 млрд долларов, чтобы расширить деятельность организации.

Сооснователь Microsoft призвал последовать его примеру и других богатейших людей мира.

«Мы планируем увеличить наши расходы с чуть менее $6 млрд сегодня до $9 млрд к 2026 году. Чтобы сделать это увеличение возможным, я перечислю в фонд $20 млрд в этом месяце», — отметил предприниматель.

В апрельском рейтинге журнала Forbes Гейтс занимал 4-е место, его состояние оценивается в 129 млрд долларов, напоминает bfm.ru.

По словам бизнесмена, постепенно он намерен опускаться в перечне все ниже и в конце концов перестать быть одним из богатейших людей планеты.

Инвестор ВОЗ

В феврале 2020 года фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил более $100 млн КНР на обеспечение мер по противодействию коронавирусу COVID-19. Среди этих мер были и исследования по поиску вакцины и обеспечение дополнительных мобильных госпиталей для зараженных.

По мнению американского экономиста, лауреата нобелевской премии Джозефа Стиглица, Билл Гейтс является «наилучшим примером идеалов американского духа»: накопив состояние, он стал жертвовать крупные суммы на борьбу с болезнями по всему свету и улучшение образования в США.

Добровольный спонсор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — фонд Билла Гейтса и его экс-жены Мелинды. Ещё один серьезный спонсор ВОЗ — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). Его основателем и вдохновителем также является Билл Гейтс. От фонда Гейтсов в настоящее время поступает от 10 до 14% от всего бюджета ВОЗ.