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Жизнь

Один из богатейших людей в мире построит новый город для людей и собак

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что решил построить новый город в американском штате Техас.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», — заявил бизнесмен в соцсетях, передает РИА «Новости».

По его словам, площадь города будет гораздо больше, чем у деревни Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX.

Предприниматель добавил, что в городе будут «очень хорошо» относиться к собакам, а мэр города будет именоваться «дожа» (с итальянского doge, напоминающее слово на английском dog — собака).

В конце февраля состояние Маска снизилось более чем на 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla. Тогда за день он потерял почти $14 млрд.

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