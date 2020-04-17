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Жизнь

Один из больных коронавирусом в Алтайском крае работал на шахте

Один из инфицированных коронавирусом в Алтайском крае оказался работником Корбалихинского рудника компании «Сибирь-Полиметаллы», сообщает районная газета «Змеиногорский вестник».

Корбалихинский рудник.
Корбалихинский рудник.
http://sib-pm.ru/

10 апреля мужчину доставили в Рубцовск с симптомами инфекции, но первый анализ на вирус у него был отрицательный, отмечает издание. Второй, полученный 16 апреля, оказался положительным.

Пациент находится в Барнауле.

Все работники рудника и контактирующие с ними проходят медицинское обследование.

По информации газеты, на шахте работают эпидемиологи Роспотребнадзора.

Всего на 17 апреля в регионе зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая. Из числа заболевших 37 человек — жители Барнаула, 16 — жители других городов и районов. Четыре человека выписались из стационара.

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