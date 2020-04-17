Один из больных коронавирусом в Алтайском крае работал на шахте

10 апреля мужчину доставили в Рубцовск с симптомами инфекции, но первый анализ на вирус у него был отрицательный, отмечает издание. Второй, полученный 16 апреля, оказался положительным.
Пациент находится в Барнауле.
Все работники рудника и контактирующие с ними проходят медицинское обследование.
По информации газеты, на шахте работают эпидемиологи Роспотребнадзора.
Всего на 17 апреля в регионе зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая. Из числа заболевших 37 человек — жители Барнаула, 16 — жители других городов и районов. Четыре человека выписались из стационара.