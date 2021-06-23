Один из лидеров национальной диаспоры в Барнауле может быть выдворен из России

Как стало известно altapress.ru, в Алтайском крае лишен гражданства РФ и вида на жительство в стране один из лидеров узбекской национальной диаспоры, уроженец Андижанской области Батиржон Камбаров. Его могут выдворить из страны в течение месяца.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник altapress.ru, такое решение принято в связи с тем, что правоохранительные органы начали подозревать Камбарова в экстремистской деятельности. Но сделать это без решения суда было невозможно.

Батиржону Камбарову в июле исполнится 61 год. На Алтай он переехал в 2020 году, поселившись в Барнауле. При этом зарегистрировал на себя фирму «Батыр-Хаджы», которая занимается поставкой в регион различных среднеазиатских специй.

Паспорт гражданина РФ был выдан Камбарову в 2005 году.

Со временем Камбаров стал одним из лидеров этнических узбеков в крае, также три года назад он возглавил узбекский культурный центр «Батыр».

Узбекистан. СС0

По данным источника altapress.ru, определенное недоумение у краевых властей сначала вызвало то, что «Камбаров неоднократно высказывался за объединение всех выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии в форме их компактного и обособленного расселения на территории региона, что позволит сохранить национальную идентичность, культуру, обычаи и религию».

Для реализации этой идеи «духовный лидер» организовал в принадлежащем ему двухэтажном доме некий хостел с «резиновой регистрацией» и строгим религиозным режимом для выходцев из стран Средней и Центральной Азии.

В 2017—2018 годах Камбаров проводил агитацию среди прихожан Соборной мечети Барнаула в защиту некоего Идрисова, который обвинялся в причастности к запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джаамат».

Кроме того, спецслужбами было установлено, что Камбаров предоставлял жилье некоему гражданину Таджикистана Охунову, который был объявлен в международный розыск за терроризм и задержан силовиками в марте 2018 года на территории России.

«Хостел Камбарова прекратил свою деятельность после судебной проверки, инициированной надзорными органами, о законности фактического использования жилого помещения», — пояснил источник altapress.ru.

Узбекистан. СС0

В августе 2018 года Октябрьский районный суд принял ре­шение об отмене ранее вынесенного решения о приеме Камбарова в гражданство РФ. Ранее он отказался от гражданства Узбекистана. Поэтому Камбарову пришлось подавать заявление на получение вида на жительство в РФ.

Но в феврале 2020 года Октябрьский районный суд принимает решение отклонить иск Камбарова к ГУ МВД России по Алтайскому краю из-за того, что ему отказали в виде на жительство из-за деструктивной деятельности.

А позднее краевой суд поддерживает решение нижестоящей инстанции. Камбарову не удалось изменить оценку силовиков и в апелляционной инстанции, а также в кассации.

Узбекистан. СС0

Решение по гражданскому делу Камбарова об отказе в предоставлении ему вида на жительство в России недавно вступило в законную силу. Поэтому в ближайший месяц бывший гражданин Узбекистана должен покинуть и пределы России, согласно действующему законодательству.