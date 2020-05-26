Один из самых оживленных дорожных переулков в центре Барнаула отремонтируют по нацпроекту

Отметим, что переулок Ядринцева является очень важной транспортной магистралью, испытывающей повышенную нагрузку от большого потока автомобилей особенно в часы пик.
Через эту дорогу большое количество машин каждый день выезжает на основные городские транспортные артерии.
Общая площадь капремонта по переулку Ядринцева в границах улиц Партизанской и Ползунова составит 7499 квадратных метров.
Здесь уже завершили фрезерование поврежденного слоя асфальта и устройство щебеночного основания.
На прошлой неделе бригада строителей муниципального «Автодорстроя» начала укладывать нижний пористый слой асфальтобетона в границах улиц Партизанская и Ползунова. Сейчас это сделано.
Запланированы еще два слоя асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней на локальных участках, регулирование высотного положения 11 смотровых колодцев, устройство искусственной дорожной неровности.
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25 мая дорожники приступили к подготовке обочин для установки бордюрного камня. Всего на локальных участках будет установлен 201 бортовой камень двух видов.
Ввиду того, что дорожные работы требуют участия спецтехники и сказываются на движении транспорта, дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участках ремонта и по возможности заранее планировать пути объезда.
Отметим, что дорожные работы в краевой столице находятся под постоянным контролем городских властей. В середине мая глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Всего в 2020 году в Барнауле в рамках нацпроекта планируется выполнить ремонт 31 объекта, еще по два объекта будет построено и реконструировано. Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции дорог в текущем году составляет 32,8 километра. Это более 350 тысяч квадратных метров.
Объем выделяемых средств — более одного миллиарда рублей.
Какие участки дорог построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году?
Список дорожных участков, попавших в нацпроект БКАД в 2020 году:
- ул. Попова от Власихинской до Трактовой (реконструкция дороги, продолжение работ, начатых в 2019 году)
- ул. Сиреневая, от Взлетной до Балтийской (строительство);
- проезд Северный Власихинский (строительство);
- путепровод через железнодорожные пути по ул. Попова;
- мост по улице Мамонтова в селе Власиха (реконструкция);
- проезд Канатный, от 6-й Нагорной до проезда Канатного, 97;
- переулок Ядринцева, от Партизанской до Ползунова;
- ул. Опытная станция, от Опытная станция, 4а до Опытная станция, 100;
- переулок Циолковского, от Партизанской до Ползунова;
- ул. Пушкина, от Промышленной до проспекта Ленина;
- ул. Мало-Тобольская, от проспекта Ленина до Промышленной;
- ул. Мерзликина, от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского;
- ул. Пролетарская, от Челюскинцев до Пролетарской, 311;
- ул. Бриллиантовая, от проспекта Калинина до Бриллиантовой, 4;
- ул. Куйбышева, от Мусоргского до проспекта Дзержинского;
- дорога на СНТ «Флора, от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ Флора»;
- ул. Понтонный Мост, от Красноярской до Понтонный Мост, 231;
- ул. Куета, от Куета, 15 до проезда Деловой;
- ул.Советская, от проспекта Комсомольского до площади Октября;
- ул. Путиловская, от проспекта Комсомольского до Бульвар 9-го Января;
- ул. Титова, от Малахова до 12-й Западной;
- ул. Сибирская, от Научный Городок до Весенней;
- ул. Магистральная, от Гоньбинского тракта до Сибирской;
- а/д подъезд к п. Черницк, от а/д Калманка-Новороманово-Лебяжье до Пионерской;
- ул. Пионерская, от подъезда а/д подъезд к п. Черницк до ул. Новостройка;
- ул. Новостройка в поселок Черницк, от Пионерской до Вишневой;
- ул. Северо-Западная, от проспекта Ленина до Сергея Лазо;
- ул. Антона Петрова, от Малахова до Попова;
- ул. Молодежная в поселок Бельмесово, от Мостовой до Нагорной;
- ул. Лоцманская, от Лоцманской, 25 до Озерной;
- ул. Озерная, от Лоцманской до переулка Почтового;
- ул. Почтовый переулок, от Озерной до Водников;
- ул. Водников, от переулка Почтовый до Водников, 11;
- ул. Водопроводная, от Линейной до Парфенова;
- ул. Линейная, от Водопроводной до Водопроводной, 154.