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Один из самых оживленных дорожных переулков в центре Барнаула отремонтируют по нацпроекту

Участок переулка Ядринцева в центральной части Барнаула начали ремонтировать в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в городской администрации.

Ремонт участка переулка Ядринцева.
Ремонт участка переулка Ядринцева.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Отметим, что переулок Ядринцева является очень важной транспортной магистралью, испытывающей повышенную нагрузку от большого потока автомобилей особенно в часы пик.

Через эту дорогу большое количество машин каждый день выезжает на основные городские транспортные артерии.

Общая площадь капремонта по переулку Ядринцева в границах улиц Партизанской и Ползунова составит 7499 квадратных метров.

Здесь уже завершили фрезерование поврежденного слоя асфальта и устройство щебеночного основания.

На прошлой неделе бригада строителей муниципального «Автодорстроя» начала укладывать нижний пористый слой асфальтобетона в границах улиц Партизанская и Ползунова. Сейчас это сделано.

Запланированы еще два слоя асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней на локальных участках, регулирование высотного положения 11 смотровых колодцев, устройство искусственной дорожной неровности.

Ремонт участка переулка Ядринцева.
Ремонт участка переулка Ядринцева.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

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25 мая дорожники приступили к подготовке обочин для установки бордюрного камня. Всего на локальных участках будет установлен 201 бортовой камень двух видов.

Ввиду того, что дорожные работы требуют участия спецтехники и сказываются на движении транспорта, дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участках ремонта и по возможности заранее планировать пути объезда.

Отметим, что дорожные работы в краевой столице находятся под постоянным контролем городских властей. В середине мая глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в 2020 году в Барнауле в рамках нацпроекта планируется выполнить ремонт 31 объекта, еще по два объекта будет построено и реконструировано. Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции дорог в текущем году составляет 32,8 километра. Это более 350 тысяч квадратных метров.

Объем выделяемых средств — более одного миллиарда рублей.

Ремонт участка переулка Ядринцева.
Ремонт участка переулка Ядринцева.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Какие участки дорог построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году?

Список дорожных участков, попавших в нацпроект БКАД в 2020 году:

  • ул. Попова от Власихинской до Трактовой (реконструкция дороги, продолжение работ, начатых в 2019 году)
  • ул. Сиреневая, от Взлетной до Балтийской (строительство);
  • проезд Северный Власихинский (строительство);
  • путепровод через железнодорожные пути по ул. Попова;
  • мост по улице Мамонтова в селе Власиха (реконструкция);
  • проезд Канатный, от 6-й Нагорной до проезда Канатного, 97;
  • переулок Ядринцева, от Партизанской до Ползунова;
  • ул. Опытная станция, от Опытная станция, 4а до Опытная станция, 100;
  • переулок Циолковского, от Партизанской до Ползунова;
  • ул. Пушкина, от Промышленной до проспекта Ленина;
  • ул. Мало-Тобольская, от проспекта Ленина до Промышленной;
  • ул. Мерзликина, от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского;
  • ул. Пролетарская, от Челюскинцев до Пролетарской, 311;
  • ул. Бриллиантовая, от проспекта Калинина до Бриллиантовой, 4;
  • ул. Куйбышева, от Мусоргского до проспекта Дзержинского;
  • дорога на СНТ «Флора, от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ Флора»;
  • ул. Понтонный Мост, от Красноярской до Понтонный Мост, 231;
  • ул. Куета, от Куета, 15 до проезда Деловой;
  • ул.Советская, от проспекта Комсомольского до площади Октября;
  • ул. Путиловская, от проспекта Комсомольского до Бульвар 9-го Января;
  • ул. Титова, от Малахова до 12-й Западной;
  • ул. Сибирская, от Научный Городок до Весенней;
  • ул. Магистральная, от Гоньбинского тракта до Сибирской;
  • а/д подъезд к п. Черницк, от а/д Калманка-Новороманово-Лебяжье до Пионерской;
  • ул. Пионерская, от подъезда а/д подъезд к п. Черницк до ул. Новостройка;
  • ул. Новостройка в поселок Черницк, от Пионерской до Вишневой;
  • ул. Северо-Западная, от проспекта Ленина до Сергея Лазо;
  • ул. Антона Петрова, от Малахова до Попова;
  • ул. Молодежная в поселок Бельмесово, от Мостовой до Нагорной;
  • ул. Лоцманская, от Лоцманской, 25 до Озерной;
  • ул. Озерная, от Лоцманской до переулка Почтового;
  • ул. Почтовый переулок, от Озерной до Водников;
  • ул. Водников, от переулка Почтовый до Водников, 11;
  • ул. Водопроводная, от Линейной до Парфенова;
  • ул. Линейная, от Водопроводной до Водопроводной, 154.
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