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Жизнь

Один из ЗАГСов Барнаула больше не будет регистрировать браки

Отдел ЗАГС по Железнодорожному району Барнаула больше не принимает заявления на регистрацию заключения брака, сообщили в управлении юстиции Алтайского края.

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Заявления на регистрацию брака не принимают уже с 6 сентября. Все остальные услуги остаются доступными.

«Специалисты с грустью прощаются с регистрацией брака, приносящей несомненно добрые, светлые и положительные эмоции в работе. И пусть не прозвучит больше свадебный марш Мендельсона, но его отзвук навсегда останется в летописи отдела». — трогательно заключили работники.

Отдел ЗАГС по Железнодорожном району появился 67 лет назад. За это время в нем зарегистрировалось около 50 тысяч браков.

В Барнауле работают ЗАГСы в каждом районе, а также Дворец бракосочетания.

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