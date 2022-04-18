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Жизнь

Один желающий заявился на реконструкцию моста на Новом рынке в Барнауле

18 апреля завершился прием заявок на реконструкцию моста через железнодорожные пути на Новом рынке в Барнауле, сообщает пресс-центр мэрии.

Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке.
Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке.
barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

Зарегистрирована только одна заявка, от «Барнаульского ДСУ № 4». Она находится на рассмотрении.

После подведения итогов 30 апреля с организацией заключат контракт. Его стоимость на 2022−2023 годы составляет почти 1,7 млрд рублей.

Деньги направят из федерального бюджета в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Алтайскому краю на 2022−2023 годы.

Как уже сообщалось, сначала подрядчик снесет мост, а затем построит новый — надежный и современный. Также предусмотрено устройство наружных электрических сетей и линий связи, сетей канализации, выполнение работ по укладке асфальта и благоустройству территории.

Дорога расширится до шести полос, сохранятся обособленные трамвайные пути, появятся тротуары.

Запроектированные сооружения рассчитаны на 100 лет эксплуатации.

«Барнаульское ДСУ № 4» — крупнейший дорожный подрядчик Барнаула. Директор предприятия — депутат АКЗС Николай Данилин.

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