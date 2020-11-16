Один за всех и все за микрофон. Как первый барнаульский клуб шоуменов борется со стереотипами и переживает пандемию

Первый клуб шоуменов. Предоставлено altapress.ru.

— Когда говорят «свадьба», я сразу представляю бал сатаны. А как выглядит индустрия сейчас , насколько все изменилось?

— Тамада и бал сатаны — стереотипы, которые мы вот уже пять лет разрушаем. Да, кто-то до сих пор жаждет такого, но большая часть жителей края стремится к новому, интересному, необычному. Тому, что отличается от прошлого.

Произошла резкая смена моды, которая с помощью интернета быстро распространилась. Под влиянием интернета и столиц сознание молодожен стало перестраиваться. На пьедестал ведущих свадеб зашли именно ведущие — в основном выходцы из КВН, с креативными умами, новыми идеями, с необычным подходом. Порой этот подход во время обсуждения и планирования свадьбы не всегда понятен, но в жизни выходит очень круто.

Новый формат свадеб пытались внедрять очень давно. Когда я начинал в 2004 году, то было невозможно сделать. Тогда приходилось плыть по течению, вставляя в программу что-то свое, чтобы отличаться от своих коллег.

— Как сейчас с конкуренцией?

— Сейчас с конкуренцией все так, как и раньше — высокая. Видно, что на рынок заходит новое поколение ведущих. Когда ты выходишь в новую сферу, нужно себя зарекомендовать — показать дело, а не «картинку». Сейчас новички продвигают себя именно «картинкой» — красивым визуалом профиля в instagram или сайта. А когда видишь отзывы от заказчиков, понимаешь, что за картинкой ничего нет. Делают они, а стыдно нам.

Валерий Варламов Предоставлено altapress.ru.

Но не все — мираж. На тропу микрофона выходят и интересные перспективные ребята, о которых, может, пока никто и не знает, но я больше чем уверен, что через 5−6 лет они станут ответственными ведущими. И они, как и мы, будут полностью отдаваться каждому мероприятию, будь это юбилей на 100 человек или грандиозное мероприятие на 2,5 тыс. человек.

— Зачем объединяться в клуб? Кроме того , чтобы передавать друг другу заказы и вместе посещать мастер-классы?

— Мы собираемся обсуждать новинки. В ноябре будем штурмовать новогодние программы. Непонятно будут они или нет, но готовиться надо. Так же и перед свадебным сезоном: обсуждаем идеи, конкурсы и делимся опытом.

Бывает посещаем большие форумы, но с коронавирусом сами видите, нет такой возможности. Сейчас у нас Леша Авдеев в Москве на «True showman battle». Он оттуда приедет и привезет наброски с новыми тенденциями. Мы их переработаем, модернизируем под восприятие людей нашего края.

Наши встречи не сколько по придумыванию мероприятий, сколько по созданию нового и интересного контента. Довольно кропотливая работа.

— У вас интересный отбор. При решении «принимать кандидата или нет» проходит голосование. Если хоть один будет против — в клуб никого не принимают. За что отказываете и много ли вообще было желающих?

— Их не так уж и много было, честно сказать. В первую очередь нам нужны люди, которые умеют думать головой. Это же не так просто сесть и что-то набросать — нужен большой мозговой штурм. Нужны именно творцы, с опытом, с мыслями. И чтобы люди зарекомендовали себя вне поля зрения нашего клуба. Допустим, есть кандидатура — мы звоним тем или иным людям: кто-то с ней работал, кто-то был в найме или наоборот ее нанимали — получаем о человеке обратную связь и из этого делаем выводы. На сегодняшний день, у нас пока один претендент на вступление в клуб.

— На каких мероприятиях вы специализируетесь , есть что-то особенное?

— 90% участников нашего клуба — универсальные ведущие. Праздников, по сути, не так уж и много. Но есть же встречи, на которых нужна не с развлекательная, а именно презентационная программа, нужен ведущий-конферансье. Специфика разная, поэтому мы универсалы. Не важно, открываем мы «Грильницу» на вокзале или работаем на закрытом мероприятии для 15 человек с бюджетом в 1,5 миллиона.

Работаем не всегда в одиночку. Бывает, на одной площадке параллельно ведем несколько мероприятий. Бывает, готовимся к одному большому проекту все вместе: один отвечает за написание сценария, второй — за создания контента, третий — за проведение этого всего. Командная работа.

— Как пандемия отразилась на работе? Приходилось выживать или все на так страшно как кажется?

— Какое-то время приходилось выживать. Какое-то время маленько выдохнули — пошли послабления и мы начали реализовывать более-менее крупные заказы.

Валерий Варламов Предоставлено altapress.ru.

Честно сказать, запланированный объем работы на лето 2020 года не выполнен на 60%. Что-то перенесли на следующий год, а что-то вовсе отменили. И это при учете, что мы никаких целей и не ставили: если раньше можно было рассчитать перспективу на год вперед, то сейчас предположить, что будет завтра — невозможно. Мероприятия слетают один за одним. В октябре у меня, допустим, из 12 осталось 7. В ноябре все перенеслись на весну. Приходится просто плыть по течению.

— Не было идеи устроить какой-нибудь дистанционный квиз или это невозможно?

— Это возможно, но неинтересно. Мои коллеги запускали и квиз. Я сам проводил мероприятие в разгар первой волны — попросили поддержать боевой дух организации. Обратная связь была достаточно грустная. Вроде людям прикольно и интересно, но живое общение ничем не заменить.

Я даже дегустационное мероприятие проводил. Курьеры заранее развозили по точкам определенные наборы с вкусными закусками, вином. И в определенный день модератор собирал всех в одну ячейку в Zoom и мы общались. Были и развлечения, интерактивы и обучающие элементы.

Но мы слишком устали от онлайна. Те, у кого дети-школьники или кто может работать на удаленке, уже с ума сходят от мысли о дистанте. Какое тут веселье?

— Как центр по развитию предпринимательства участвует в вашей судьбе?

Мы просто хорошие друзья. Понимаете, «Первый клуб шоуменов» — это не юридическое лицо, а просто ассоциация, инициативная группа, собрание ребят. Кто ИП-шник, кто в организации, кто самозанятый, кто вообще фрилансер. У нас были планы запатентовать свое имя и стать юридическим лицом.

Зачем? Плюс в том, чтобы можно было принимать участие на тендерных площадках, принимать контракты от государства или всероссийских сетей, вроде Ленты, которые не работают точечно-выборочно с каждым городом. Она заказывают серию мероприятий в регионе. А мы, как юрлицо, можем взять этот проект и реализовать.

И тут дело даже не в деньгах. У нас есть творческий азарт, желание развиваться. Это выход из зоны комфорта.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».