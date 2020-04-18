Один знакомый врач. Кому доверяют россияне в вопросах нового коронавируса

Большая часть населения в России доверяет новостям о коронавирусе, если они исходят от лично знакомых врачей и лишь четверть россиян считают правдивой официальную информацию Минздрава. К таким выводам пришли специалисты центра социального проектирования «Платформа» и Online Market Intelligence

Опрос населения показал, что 29% считают, что официальная информация принижает масштаб эпидемии; 27% утверждают, напротив, что ситуация искусственно нагнетается.

60% доверяют, в первую очередь, информации от лично знакомых врачей, 37% - от врачей в целом, 25% - от Минздрава.

Исследование показало почти равное распределение долей тех, кто доверяет официальной информации, считает, что официальные источники слишком драматизируют ситуацию и, наоборот, занижают масштабы бедствия.

Разрывы в понимании ситуации приводят к тому, что различные группы вырабатывают противоположные оценки и к мерам поддержки: для одной части населения они адекватные, для других — слишком слабые или недостаточные.

Врачи , операция. zdrav.tomsk.ru

Доверие официальной науке и медицине, подтвержденным знаниям и квалификации выше, чем доверие популярным экспертам.

Правило: «выше статус — выше информированность и доверие» — не работает. Доверие опыту практикующего врача выше, чем статусу и административной позиции даже несмотря на то, что отдельный врач может не видеть картины целиком.

Доверие конкретному человеку и личному опыту выше доверия официальной науке и медицине.