В Казахстане во время беспорядков задержаны иностранцы

Среди задержанных за беспорядки в Казахстане есть иностранцы, сообщает МВД республики «Интерфаксу».

Ведомство сообщило, что в одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным среди них есть граждане соседнего государства. Какого — не уточняется.

Также, согласно казахстанскому МВД, полицейские Алматы в одном из микрорайонов изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество.

Отмечается, что всего в органы полиции доставлены 4 266 человек.

Напомним, что протесты начались 2 января в Жанаозене. Люди выступили против резкого повышения цен на сжиженный газ. Митинги охватили страну, приобрели политический характер и перешли в беспорядки. В стране — режим ЧП, введены миротворцы.