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Жизнь

Мужчина хотел убить босса из-за непринятого запроса на добавление в друзья в соцсети

США из Северной Дакоты угрожал убийством бывшего руководителя компании, в которой работал из-за того, что тот не принял его запрос в Facebook, пишет РИА-Новости, ссылаясь на Williston Herald.

Приложения. Instagram. Facebook.
Приложения. Instagram. Facebook.
СС0

Мужчина направил своему бывшему работодателю приглашение стать виртуальными друзьями в канун Рождества. Однако, когда Бурчик не получил ответа, он якобы начал посылать своему бывшему боссу сообщения с угрозами.

«Прими мою просьбу о дружбе, или я убью тебя», — гасило одно из сообщений.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
мвд. рф

Через пару дней безуспешного ожидания ответа, мужчина написал бывшему боссу сообщения с другими угрозами. После этого он якобы выбил дверь дома экс-работодателя.

Из-за такого странного инцидента Бурчику предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Заседание суда по его делу запланировано на 27 января.

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