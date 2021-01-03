Мужчина хотел убить босса из-за непринятого запроса на добавление в друзья в соцсети

Мужчина направил своему бывшему работодателю приглашение стать виртуальными друзьями в канун Рождества. Однако, когда Бурчик не получил ответа, он якобы начал посылать своему бывшему боссу сообщения с угрозами.
«Прими мою просьбу о дружбе, или я убью тебя», — гасило одно из сообщений.
Через пару дней безуспешного ожидания ответа, мужчина написал бывшему боссу сообщения с другими угрозами. После этого он якобы выбил дверь дома экс-работодателя.
Из-за такого странного инцидента Бурчику предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Заседание суда по его делу запланировано на 27 января.