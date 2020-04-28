Одинокие могилы: барнаульцы воздержались от посещения кладбищ в Родительский день

Большинство барнаульцев воздержались от посещения кладбищ, по рекомендации властей. Редакция altapress.ru убедилась в этом, побывав на Черницком кладбище.

Напомним, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Барнауле действуют ограничительные меры. Органам местного самоуправления запрещено организовывать бесплатную доставку жителей к местам захоронений.

Горожан попросили воздержаться от самостоятельного посещения захоронений, что большинство из жителей и сделало.

Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова

По словам работников Черницкого кладбища, в отличие от прошлых лет — посетителей нет. Раньше машины стояли в очереди с самого утра, сейчас — проезжают единицы.

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