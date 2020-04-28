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30 апреля 22°C

Одинокие могилы: барнаульцы воздержались от посещения кладбищ в Родительский день

Большинство барнаульцев воздержались от посещения кладбищ, по рекомендации властей. Редакция altapress.ru убедилась в этом, побывав на Черницком кладбище.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Напомним, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Барнауле действуют ограничительные меры. Органам местного самоуправления запрещено организовывать бесплатную доставку жителей к местам захоронений.

Горожан попросили воздержаться от самостоятельного посещения захоронений, что большинство из жителей и сделало.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова
Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова
Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова
Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова
Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова
Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

По словам работников Черницкого кладбища, в отличие от прошлых лет — посетителей нет. Раньше машины стояли в очереди с самого утра, сейчас — проезжают единицы.

Подробный фоторепортаж о том, как в краевой столице прошел Родительский день — смотрите в утреннем материале altapress.ru, который будет опубликован 29 апреля.

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