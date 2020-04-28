Одинокие могилы: барнаульцы воздержались от посещения кладбищ в Родительский день

Напомним, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Барнауле действуют ограничительные меры. Органам местного самоуправления запрещено организовывать бесплатную доставку жителей к местам захоронений.
Горожан попросили воздержаться от самостоятельного посещения захоронений, что большинство из жителей и сделало.
По словам работников Черницкого кладбища, в отличие от прошлых лет — посетителей нет. Раньше машины стояли в очереди с самого утра, сейчас — проезжают единицы.
Подробный фоторепортаж о том, как в краевой столице прошел Родительский день — смотрите в утреннем материале altapress.ru, который будет опубликован 29 апреля.