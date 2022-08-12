Одинокий Миша, сковорода на крыше. Как выглядит Барнаул по версии нейросети

В конце галереи с реалистичными картинками вас ждет небольшой бонус. Мы не удержались и сгенерировали изображения Барнаула в стиле «киберпанк» и живописи Ван Гога.
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В сети особенной популярностью сейчас пользуется нейросеть Midjourney. Она создает удивительные картинки на основе одного лишь описания. Altapress.ru решил рассказать бездушной программе о Барнауле, а в ответ получил причудливые городские пейзажи, которые теперь можете оценить и вы.
В конце галереи с реалистичными картинками вас ждет небольшой бонус. Мы не удержались и сгенерировали изображения Барнаула в стиле «киберпанк» и живописи Ван Гога.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter