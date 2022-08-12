Одинокий Миша, сковорода на крыше. Как выглядит Барнаул по версии нейросети

В сети особенной популярностью сейчас пользуется нейросеть Midjourney. Она создает удивительные картинки на основе одного лишь описания. Altapress.ru решил рассказать бездушной программе о Барнауле, а в ответ получил причудливые городские пейзажи, которые теперь можете оценить и вы.