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Жизнь

Одинокий сибирский медвежонок забрался во двор и внимательно поискал маму. Видео

Жительница Кемеровской области рассказала в паблике «Типичный Междуреченск» про неожиданную встречу с незванным, но любопытным гостем.

Медвежонок.
Медвежонок.
кадр из видео.

Медвежонок забрался в один из жилых дворов в поселке Усинский. На кадрах маленький косолапый внимательно изучает территорию.

Женщина отметила, что прежде чем выйти к гостю, она разведала обстановку, поскольку рядом могла ходить медведица.

«Мамы рядом не было… прежде чем снимать видео я в этом убедилась», — написала автор.


В комментариях пошутили, что мама медвежонка, скорее всего, в этот момент сидела на крыше дома.

Впрочем, как пишут местные жители, малыш уже несколько дней бегает по поселку, при этом медведицу никто не видел.

Предположительно, мама медвежонка погибла или ее пристрелили охотники.

Ранее в Алтайском крае «хозяин тайги» заглянул на пасеку и покупался в озере.

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