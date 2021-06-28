Одиозный Владимир Киселев напал еще на одного антипрививочника

По мнению Киселева, речь Бероева оказалась смешной в плохом смысле, а на актера было неловко смотреть. «Тот случай, когда лучше жевать, чем говорить. Бероев решил сыграть роль антипрививочника, жертвы режима», — сказал Киселев.



Ведущий выразил мнение, что противникам прививок «плевать на страну», и они готовы «отправлять людей на смерть». Бероеву Киселев посоветовал заниматься своей профессией, а не высказываться по общественно значимым вопросам.



На вручении премии «ТЭФИ — Летопись победы» Егор Бероев выступил против вакцинации от коронавируса. Актер вышел на сцену с желтой звездой Давида, уподобив антиковидные ограничения с положением евреев в годы Холокоста, пишет портал Культуромания.

Ранее одиозный телеведущий резко высказался против теледивы Виктории Бони, которая тоже негативно относится к прививкам COVID-19.