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Жизнь

Одиозный Владимир Киселев напал еще на одного антипрививочника

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев в эфире своей передачи раскритиковал актера Егора Бероева, сравнившего антиковидные меры с Холокостом.

Дмитрий Киселев на заседании Совета по русскому языку.
Дмитрий Киселев на заседании Совета по русскому языку.
kremlin.ru

По мнению Киселева, речь Бероева оказалась смешной в плохом смысле, а на актера было неловко смотреть. «Тот случай, когда лучше жевать, чем говорить. Бероев решил сыграть роль антипрививочника, жертвы режима», — сказал Киселев.

Ведущий выразил мнение, что противникам прививок «плевать на страну», и они готовы «отправлять людей на смерть». Бероеву Киселев посоветовал заниматься своей профессией, а не высказываться по общественно значимым вопросам.

На вручении премии «ТЭФИ — Летопись победы» Егор Бероев выступил против вакцинации от коронавируса. Актер вышел на сцену с желтой звездой Давида, уподобив антиковидные ограничения с положением евреев в годы Холокоста, пишет портал Культуромания.

Ранее одиозный телеведущий резко высказался против теледивы Виктории Бони, которая тоже негативно относится к прививкам COVID-19.

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