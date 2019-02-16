Одна из беднейших стран Африки полностью осталась без электричества

Вечером 15 февраля в Республике Судан оказалась полностью обесточенной. Отключения электричества произошло по всей стране, где проживают более 40 млн человек.

Инженеры и техники начали процесс перезапуска станций и постепенного восстановления питания сетей, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al-Arabiya.

По данным СМИ, за последнее время это четвертое полное отключение электроэнергии по всему Судану. Ранее два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе этого года.

Надо сказать, что для большинства жителей Судана электричество вообще в новинку. В одной из беднейших стран Африки ниже уровня бедности живут 40% населения. Безработица составляет 18,7%.