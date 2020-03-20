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Жизнь

Одна из улиц Барнаула стала непроходимой

В Барнауле на улице Фурманова совсем не убирался снег, а теперь по ней невозможно пройти, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
vk.com/barneos22.

«Из-за обильных снегопадов и последующего таяния снега по данной улице и смежным с ней проездам невозможно проехать. На некоторых участках снежный покров достигал одного метра. Сейчас это все стало активно таять. Машины застревают», -отметила местная жительница.

По ее словам, даже не может проехать спецтранспорт: накануне застряла машина скорой помощи и врачи шли пешком, а пару дней назад был пожар и пожарные бежали, чтобы помочь людям.

«Ходить по такой дороге крайне тяжело и только в резиновых сапогах. На нашей улице много пожилых людей и им приходится буквально преодолевать эту дорогу», — жалуется женщина.

Дорогу пытались расчистить своими силами, но не получилось. Нужен трактор или другая спецтехника, которая сможет убрать тающий снег. Собрать денег с пенсионеров, чтобы нанять трактор, не представляется возможным.

Жительница Барнаула также отметила, что «управляющая компания ничего в данной ситуации делать не хочет».

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