Одна из улиц Барнаула стала непроходимой

«Из-за обильных снегопадов и последующего таяния снега по данной улице и смежным с ней проездам невозможно проехать. На некоторых участках снежный покров достигал одного метра. Сейчас это все стало активно таять. Машины застревают», -отметила местная жительница.
По ее словам, даже не может проехать спецтранспорт: накануне застряла машина скорой помощи и врачи шли пешком, а пару дней назад был пожар и пожарные бежали, чтобы помочь людям.
«Ходить по такой дороге крайне тяжело и только в резиновых сапогах. На нашей улице много пожилых людей и им приходится буквально преодолевать эту дорогу», — жалуется женщина.
Дорогу пытались расчистить своими силами, но не получилось. Нужен трактор или другая спецтехника, которая сможет убрать тающий снег. Собрать денег с пенсионеров, чтобы нанять трактор, не представляется возможным.
Жительница Барнаула также отметила, что «управляющая компания ничего в данной ситуации делать не хочет».