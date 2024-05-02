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Жизнь

Одна картина, эксклюзивные фото, девять гроссмейстеров. 9 идей, как провести эту неделю в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этой суперкороткой неделе: например, можно успеть сходить в театр, посмотреть в кино пару триллеров и документалку о шахматистах.

Спектакль "Сон в летнюю ночь" в театре кукол в Барнауле
Спектакль "Сон в летнюю ночь" в театре кукол в Барнауле
Дмитрий Лямзин

В театр

«Зойкина квартира» в Театре драмы — 2 мая, 18:30, 18+

«Три мушкетера» в Музыкальном театре 3 мая, 18:30, 12+

«Рио-Рита» в Молодежном театре — 3 мая, 18:30, 12+

&quot;Три мушкетера&quot; в Музыкальном театре.
"Три мушкетера" в Музыкальном театре.
Дмитрий Лямзин.

В кино

Триллер Адама Купера «Спящие» псы в «Галактике» — 2 мая, 19:50, 18+

Триллер Ксавье Леграна «Наследник» в «Галактике» — 3 мая, 18:20, 18+

Документальный фильм «Цейтнот/проект «Герои страны — Герои спорта»» — 3 мая, 14:00, 6+

Фильм &quot;Спящие псы&quot;.
Фильм "Спящие псы".
Кадр из фильма "Спящие псы".

В музей

Выставка одной картины «Комната-алтарь сельской вдовы» в Художественном музее — 2 мая, с 11:00 до 19:00, 6+

На выставку

Фотовыставка «Алтай в трех измерениях» в Краеведческом музее — до 30 июня, ср-вс с 11:00 до 19:00, 0+

Фотовыставка «Алтай в трех измерениях» в Краеведческом музее.
Фотовыставка «Алтай в трех измерениях» в Краеведческом музее.
vk.com/agkm1823

Для детей

«Сон в летнюю ночь» в театре кукол «Сказка» — 3 мая, 18:30, 16+

Спектакль &quot;Сон в летнюю ночь&quot; в театре кукол в Барнауле
Спектакль "Сон в летнюю ночь" в театре кукол в Барнауле
Дмитрий Лямзин

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