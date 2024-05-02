Одна картина, эксклюзивные фото, девять гроссмейстеров. 9 идей, как провести эту неделю в Барнауле

В театр
«Зойкина квартира» в Театре драмы — 2 мая, 18:30, 18+
«Три мушкетера» в Музыкальном театре 3 мая, 18:30, 12+
«Рио-Рита» в Молодежном театре — 3 мая, 18:30, 12+
В кино
Триллер Адама Купера «Спящие» псы в «Галактике» — 2 мая, 19:50, 18+
Триллер Ксавье Леграна «Наследник» в «Галактике» — 3 мая, 18:20, 18+
Документальный фильм «Цейтнот/проект «Герои страны — Герои спорта»» — 3 мая, 14:00, 6+
В музей
Выставка одной картины «Комната-алтарь сельской вдовы» в Художественном музее — 2 мая, с 11:00 до 19:00, 6+
На выставку
Фотовыставка «Алтай в трех измерениях» в Краеведческом музее — до 30 июня, ср-вс с 11:00 до 19:00, 0+
Для детей
«Сон в летнюю ночь» в театре кукол «Сказка» — 3 мая, 18:30, 16+
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