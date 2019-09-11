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Жизнь

«Однажды в… Барнауле»: фотограф «поймал» Квентина Тарантино в аэропорту

Фотограф-споттер Алексей Мартышкин опубликовал несколько кадров с Квентином Тарантино в барнаульском аэропорту имени Г.С.Титова. Легендарный режиссер, как большой любитель авиации, «провел» целый день в аэропорту и даже «дал интервью» местным СМИ.

Квентин Тарантино в барнаульском аэропорту.
Квентин Тарантино в барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин.

В начале августа Тарантино посетил Москву чтобы представить свой новый фильм «Однажды… в Голливуде». Фотографии с той поездки разошлись по сети на мемы и фотожабы, а Алексей Мартышкин решил сделать варианты в барнаульских декорациях.

По легенде, режиссер прилетел в Барнаул на празднование Дня города, дал несколько интервью краевым СМИ, погулял по перрону в аэропорту, посетил диспетчерскую вышку и даже порулил ЗИЛом, поучаствовав в разгрузке багажа.

В соцсетях журналисты поддержали автора, отметив, что интервью проходило в весьма теплой обстановке.

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