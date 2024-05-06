«Одни убытки». Жители алтайского райцентра остались без автобусов до других районов и городов

Жители села Верх-Суетка, административного центра Суетского муниципального округа, осталась практически без пассажирского транспорта. Автобусы до крупных населенных пунктов перестали ходить, в том числе до Благовещенки, где находится единственная на два района больница. Прокуратура проблемы не видит, минтранс уже почти полгода безуспешно ищет перевозчиков. А местные власти не спешат разрешать ситуацию, считая, что в сложившейся ситуации виноваты сами сельчане: слишком часто ездят с частниками.

«Делаем выводы»

Раньше, по словам местных жителей, из Верх-Суетки ходило несколько регулярных маршрутов. Трижды в день отправлялись автобусы в Благовещенку и обратно, ежедневно – в Барнаул. Также курсировал транспорт до Славгорода. Однако последний маршрут вообще исключили из реестра: в какой-то момент он остался без перевозчика, нового много раз пытались найти, но безуспешно, что в итоге послужило закрытию конкурса вообще.

Количество других маршрутов тоже постепенно сокращалось. До Благовещенки стало ходить два автобуса в день, потом – один, а потом и вовсе ни одного. Автобус до Барнаула тоже незаметно исчез.

Автобус. unsplash.com

Минтранс, который по закону занимается организацией межмуниципальных перевозок, по классике стал искать перевозчика. В это время, с ноября 2023 года по март 2024-го, до Благовещенки сельчан возил временный автобус, а до Барнаула местные власти организовали заказную газель.

Однако в марте срок временного свидетельства истек, и жители Верх-Суетки вновь оказались без транспорта до Благовещенки. Что касается Барнаула, то тут власти уже сами пожаловались на жителей: спустя два дня после запуска газель отбыла в краевой центр совершенно пустой. «Делаем выводы», – написала тогда в своем Telegram-канале глава округа Наталья Долгова, намекая, что маршруты не так уж и нужны – не востребованы.

Хотя сельчане отмечают, что их и не предупреждали о появлении нового транспорта, только написали пару постов в соцсетях, которые увидели далеко не все жители. В общем, они просто не знали.

Автобус. unsplash.com

Слово о нерентабельности

На эту же тему в Telegram-канале Суетской районной газеты «Сельский труженик» в начале декабря вышел пост о нерентабельности муниципальных маршрутов:

«Две поездки заказного автобуса в Барнаул принесли убытки. Как рассказал руководитель МУП «Теплоснаб» Василий Захаров, только на заправку автобуса затратили 12 тыс. рублей, заработав при этом 3 тыс. рублей. МУП «Теплоснаб» – предприятие финансово неустойчивое и самостоятельно покрыть убытки не сможет. Это ляжет на бюджет округа. Кроме прочего, внутрирайонный маршрут в 2023 году принес порядка 150 тыс. рублей убытков, что также станет дополнительным бременем для бюджета. Может, все-таки каждому стоит принять решение делать выбор в пользу официальных перевозчиков и полностью отказаться от услуг нелегалов? Это единственный вариант сохранения маршрутов».

Однако местные жители объясняют «невостребованность» неудобным временем отправления. Так, раньше в Барнаул автобусы уходили в 23:00 вечера, а прибывали в 5:00 утра. Приходилось коротать время до того, как город проснется, и нужные организации заработают. Поэтому сельчане предпочитали заказывать автомобиль на 4:00 утра и приезжать к 8:00 часам, чтобы к 9:00 попасть, например, в больницу. Когда стал ходить заказной автобус, стало не намного лучше: отправление – в 0:30 ночи, прибытие – в 6:00 утра.

Автобус. unsplash.com

Недешевое удовольствие

Больница, кстати, вообще главная причина, по которой жители Верх-Суетки переживают из-за отсутствия транспортного сообщения. Единственная на два района ЦРБ находится именно в Благовещенке, на расстоянии 70 км. Оттуда зачастую направляют лечиться в Барнаул. Единственный выход – заказывать такси, но удовольствие это недешевое: 2 тыс. – до Благовещенки, а до Барнаула – вообще 7 тыс. рублей.

«Если автобусом пользуются не каждый день, это не значит, что он вообще не нужен. Кому-то он может понадобиться. Это ведь муниципальная перевозка, почему вообще встает вопрос о рентабельности? Разве из бюджета края не выделяются дотации, в том числе на транспортное обеспечение?» – сетуют жители села.

Автобус. unsplash.com

Закон не нарушается

В прокуратуре считают, что закон при организации медицинских услуг в этой ситуации не нарушается. Ведь в Верх-Суетке есть амбулатория, где также работают врачи, то есть при желании получить лечение можно. Однако сельчане с этим не согласны.

По их словам, в амбулатории оказывают лишь элементарную медицинскую помощь. С заболеваниями или даже чтобы просто открыть и закрыть больничный лист обращаться все равно нужно в Благовещенку. Скорая в этом случае тоже не выход.

«Насколько мне известно, в округе осталась чуть ли не одна машина скорой помощи. Если вызов происходит на два адреса на разных концах округа, понятное дело, что время ожидания сильно увеличивается. Как-то знакомые очень долго ждали скорую ребенку с температурой, в итоге сели на автобус и сами поехали в Благовещенку», – рассказывает один из бывших жителей Верх-Суетки.

Автобус. unsplash.com

Очередные конкурсы

Личный транспорт у сельчан, само собой, есть, но далеко не у всех. Особенно страдают пенсионеры и студенты, которые учатся в других райцентрах и городах и порой не могут вернуться домой на праздники. Приходится нанимать частников. А к использованию услуг «нелегалов», как уже выяснилось, у местной власти много претензий.

Между тем минтранс с ноября успел провести пять открытых конкурсов: два по маршрутам до Благовещенки и три – до Барнаула. В итоге была подана лишь одна заявка, которую признали не соответствующей закону из-за отсутствия лицензии. На 22 апреля были открыты очередные конкурсы. Постигнет ли маршруты та же участь, что и автобус до Славгорода, то есть их вообще исключат из реестра, неизвестно. По этому поводу altapress.ru направил запрос в министерство транспорта Алтайского края. Мы также поинтересовались, какой план действий заготовлен у администрации округа на случай, если перевозчики так и не найдутся. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

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