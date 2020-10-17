Однодневная октябрьская жара и резкое похолодание обрушатся на Алтайский край

Погода на этих выходных удивит жителей Алтайского края своей непредсказуемостью.

Как следует из прогноза регионального Гидрометцентра, в субботу, 17 октября, в регионе температура воздуха составит +14…+19 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Ветер будет южный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.

А вот в воскресенье, 18 октября, погода резко изменится. Дневные температуры составят +8…+13 градусов, а по северо-западу и вовсе будет до +3 градусов.

При этом в течение дня ожидается еще и падение температур.

Также в этот день в регионе ожидаются дожди на большей части края.

Ветер будет южный с переходом на западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.