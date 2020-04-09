Одного из руководителей сибирской колонии ФСИН повысили после скандального видео

Один из руководителей красноярской исправительной колонии № 17, которого в конце 2019 года отстранили «за издевательства над заключенным», получил новую должность, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Бывший начальник отдела розыска управления ФСИН по Красноярскому краю назначен начальником оперативного управления ФСИН по Новосибирской области.

В ноябре 2019 года NGS24 опубликовало видеозапись, на которой сотрудник ФСИН ставит на колени заключенного около унитаза и угрожает опорожниться ему на голову.

По данным СМИ, в итоге мужчину окунули головой в унитаз, но этот фрагмент не попал на видео.

ФСИН объявила служебную проверку. Позже пострадавший в своих показаниях заявил, что на видео сняли инсценировку, в связи с чем Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.

При этом, как писала «Тайга.инфо», во ФСИН утверждали, что отстранили своего сотрудника от работы, а заместитель директора ведомства Валерий Максименко заявил, что ему стыдно комментировать произошедшее и поступки коллег.