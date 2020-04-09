Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 апреля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Одного из руководителей сибирской колонии ФСИН повысили после скандального видео

Один из руководителей красноярской исправительной колонии № 17, которого в конце 2019 года отстранили «за издевательства над заключенным», получил новую должность, сообщает «Сибирь.Реалии».

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Бывший начальник отдела розыска управления ФСИН по Красноярскому краю назначен начальником оперативного управления ФСИН по Новосибирской области.

В ноябре 2019 года NGS24 опубликовало видеозапись, на которой сотрудник ФСИН ставит на колени заключенного около унитаза и угрожает опорожниться ему на голову.

По данным СМИ, в итоге мужчину окунули головой в унитаз, но этот фрагмент не попал на видео.

ФСИН объявила служебную проверку. Позже пострадавший в своих показаниях заявил, что на видео сняли инсценировку, в связи с чем Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.

При этом, как писала «Тайга.инфо», во ФСИН утверждали, что отстранили своего сотрудника от работы, а заместитель директора ведомства Валерий Максименко заявил, что ему стыдно комментировать произошедшее и поступки коллег.

«Вот пример: начальник колонии головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти», — сказал Максименко.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость