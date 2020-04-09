Одного из руководителей сибирской колонии ФСИН повысили после скандального видео

Бывший начальник отдела розыска управления ФСИН по Красноярскому краю назначен начальником оперативного управления ФСИН по Новосибирской области.
В ноябре 2019 года NGS24 опубликовало видеозапись, на которой сотрудник ФСИН ставит на колени заключенного около унитаза и угрожает опорожниться ему на голову.
По данным СМИ, в итоге мужчину окунули головой в унитаз, но этот фрагмент не попал на видео.
ФСИН объявила служебную проверку. Позже пострадавший в своих показаниях заявил, что на видео сняли инсценировку, в связи с чем Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.
При этом, как писала «Тайга.инфо», во ФСИН утверждали, что отстранили своего сотрудника от работы, а заместитель директора ведомства Валерий Максименко заявил, что ему стыдно комментировать произошедшее и поступки коллег.
«Вот пример: начальник колонии головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти», — сказал Максименко.