Одной не справиться

Катя выросла в детском доме. День, когда ее забрали от родителей в приют остался навсегда в ее памяти.

— Мы с братом и другими детьми играли на детской площадке. К нам приехали специалисты органов опеки и нас с братом отвезли в приют, — рассказывает наша героиня.

Ее мама сильно пила, семья переезжала с одной съемной квартиры на другую, еды не хватало, дети ходили голодными. В шесть лет она последний раз увидела свою мать, больше она никогда не ощущала теплых прикосновений родного, любящего человека.

Сейчас Катя мама двух чудесных деток — Сережи и Кирилла. Однако тяжелые травмирующие события оставляют в психике ребенка глубокие следы и могут быть бомбой замедленного действия в будущем. Так случается со многими сиротами.

Попадая в разные ситуации мы с вами идем к родителям, сестрам или родным людям за помощью и советом. Но выпускникам детского дома не к кому пойти. Они делают выбор сами, но при ошибке им уже никто не поможет, никто не подаст руку спасения, ведь они остались одни.

Весной началась пандемия, детские сады закрылись. И Катя оказалась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и возможности выйти на подработку, потому что не с кем оставить детей. Муж бросил семью несколько лет назад и совсем не помогает деткам. Мы рады, что она смогла найти дорогу в «Облака» и попросить у нас пропитание для своей семьи. Мы не знаем, чем бы закончилась история, не найдя она нас.

Екатерина с сыновьями. Фонд «Облака»

Познакомившись ближе с Катей, мы поняли, что проблема не только в пандемии, она глубже.

Та самая бомба детских травмирующих событий рванула и уже давно бьет по жизни героини.

Она жила в полуразваленной квартире, детки выглядели заброшенными, а в глазах Кати читалось отчаяние. Однажды, повернув не туда, она уже не смогла самостоятельно выбраться со дна неблагополучия.

Семейный помощник фонда Екатерина Слепынская рассказывает, что мы стали для нее наставниками, опорой, которая не бросит, а всегда поможет в сложной ситуации.

Так Катя постепенно начала выбираться из своего кокона неблагополучия.

Сначала мы включили ее в обучающую программу «Школа жизни», там она научилась распоряжаться семейным бюджетом и даже копить деньги. После нашли работу со стабильным заработком.

Деток мы включили в программу «Поддержи чемпиона» и теперь они делают успехи в боксерском зале. Вместе с этим мы поставили ей новые окна в доме, чтобы детки росли в безопасности.

Впереди Катю ждет сложный путь под названием жизнь. Только сейчас она знает, что может пройти его не одна. Она видит и чувствует поддержку фонда «Облака», сотни доноров, спонсоров и наших читателей.

Каждый день вместе с вами мы боремся с бедностью и делаем этот мир и жизни отдельных семей лучше, но без комплексной помощи и программ фонда у нас это не получится.

Поэтому мы объявили сбор на обучающую программу «Школа жизни».

Сумма сбора: 70 187 р.

Собрали: 14 395 р.

Осталось: 55 792 р.



Сегодня #ЩедрыйВторник, а это значит, что миллионы людей по всему миру делают добрые дела. По оценкам экспертов в 2019 году в этот день было сделано пожертвований на сумму 1,97 млрд долларов.